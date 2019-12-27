Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات جولة مرتقبة في المجموعة السابعة من دوري القسم الثالث

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء أمين
Advertisements

تقام عصر السبت أربعة مواجهات في إطار الجولة الثانية عشر من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة ويقام لقاء الاحد ويختتم الاسبوع بلقاءان يوم الاثنين.

مباريات السبت

يخوض فريق رأس البر صاحب المركز العاشر برصيد 10نقاط، مواجهة هامة مع فريق بورتو المتصدر برصيد 29 نقطة.

وفي اللقاء الثاني يلعب فريق بلدية الاسماعيلية صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة مع نظيرة فريق بورفؤاد الوصيف برصيد 24 نقطة.

وفي اللقاء الثالث يواجه فريق كهرباء الاسماعيلية صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة، نظيره فريق مركز شباب ابو شحاته صاحب المركز الثالث عشر قبل الاخير برصيد 7 نقاط .

وفي اللقاء الرابع والاخير يوم السبت، يخوض فريق غزل السويس صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط مواجهة هامه أمام فريق دمياط صاحب المركز التاسع برصيد 12 نقطة .

مباراة الأحد

ويقام الاحد لقاء وحيد، يجمع بين فريق مركز شباب ابو صوير برصيد 8 نقاط في المركز الثاني عشر مع فريق غزل دمياط صاحب المركز السادس برصيد 19 نقطة.

مواجهات يوم الاثنين

اللقاء الاول يوم الاثنين، يلتقي خلاله، فريق النوبة صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة مع فريق سماد السويس صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وفي اللقاء الثاني ، يلعب نادي منشية الشهداء صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة، مع فريق مركز شباب ميت الخولي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 29 نقطة.
2- بورفؤاد 24 نقطة
3- النوبة 22 نقطة.
4- الكهرباء 19 نقطة
5- السماد 19 نقطة
6- غزل دمياط 19 نقطة
7- الشهداء 15 نقطة
8- بلدية الإسماعيلية 13 نقطة
9- دمياط 12 نقطة
10- رأس البر 10 نقاط
11- ميت الخولي 9 نقاط
12- أبو صوير 8 نقاط
13- أبو شحاته 7 نقاط
14- غزل السويس 3 نقاط.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ ساعة و 16 دقيقة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

مفاجأة مدوية.. برشلونة وافق على رحيل ميسي مقابل 70 مليون أسترليني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:23 م

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

10:46 ص

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status