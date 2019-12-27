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شاهد.. الحماية المدنية تنقذ قطة فوق نخلة بالشرقية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:52 م
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بوابة الفجر
إسلام علي
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تمكن رجال الإنقاذ بقوات الحماية المدنية بالشرقية، فجر اليوم الجمعة، من إنقاذ قطة كانت عالقة فوق نخلة بمنطقة حديقة "عمر أفندي" بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، حيث تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بالمنطقة القريبة من حديقة "عمر أفندي" بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بوجود قطة عالقة فوق نخلة بالمنطقة.

وتوجهت قوة مكبرة من رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إلى موقع البلاغ، حيث تم إنقاذ القطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
شاهد.. الحماية المدنية تنقذ قطة فوق نخلة بالشرقية
شاهد.. الحماية المدنية تنقذ قطة فوق نخلة بالشرقية
شاهد.. الحماية المدنية تنقذ قطة فوق نخلة بالشرقية
شاهد.. الحماية المدنية تنقذ قطة فوق نخلة بالشرقية
شاهد.. الحماية المدنية تنقذ قطة فوق نخلة بالشرقية
شاهد.. الحماية المدنية تنقذ قطة فوق نخلة بالشرقية
شاهد.. الحماية المدنية تنقذ قطة فوق نخلة بالشرقية
شاهد.. الحماية المدنية تنقذ قطة فوق نخلة بالشرقية
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الكلمات المفتاحية

الشرقية الحماية المدنية أخبار مصر

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