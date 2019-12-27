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كيف كان ميسي على أعتاب الانضمام لمانشستر سيتي؟

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:45 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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قد يبدو الأمر غريباً بعض الشىء، لكن المدير التنفيذي السابق لفريق مانشستر سيتي جاري كوك، فجر منذ أمس مفاجأة من العيار الثقيل، حول إنتقال ميسي لفريق مانشستر سيتي.


وكشف كوك، أنه قدم عرضاً مفاجئاً لضم ميسي، عن طريق الخطأ مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، وذلك عام 2008.


وذكر كوك تفاصيل تلك الليلة لشبكة "أتليتيك" قائلاً: "كنا في إجتماع في لندن، بايروي بيمبونجاست تحدث لبول ألديردج في الهاتف، كان في حالة عصبية شديدة".


كان بول أليديرج مدير التعاقدات مع نادي وست هام يونايتد، وكانت له قصة شهيرة ببيع الثنائي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو وكارلوس تيفيز لليفربول ومانشستر يونايتد على الترتيب.


وتابع: " تحدث بول وأخبر بايروي أن يروي له تفاصيل ما حدث، كيلا يفقد السيطرة على نفسه".


وأضاف: "جلس بايروي على الكرسي وقال بصوت عال، نعم هو ميسي، إنه ميسي".


وواصل: " تحدث لي بول ألديرج، جاري، ماذا تفعل هنا، هل قدمت عرضاً لميسي قيمته 70 مليون باوند، هل أنت مجنون؟".


وذكر كوك بعد ذلك أن إدارة نادي برشلونة تواصلت مع دافيد ريتشاردز رئيس رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لمعرفة صحة هذا العرض.


وفجر كوك مفاجأة قائلاً: " رد برشلونة بإمكانية تفعيل العرض خلال أسابيع، في حال جديته".


في النهاية بقي ميسي في برشلونة، ووقع مانشستر سيتي مع نجم ريال مدريد روبينيو، بعد أن خطفه من تشيلسي الذي كان على مقربة منه.


وكان يمتلك مانشستر سيتي الملياردير الشهير " تاكسين شيناواترا" قبل أن تذهب ملكيته للشيخ منصور بن زايد، ويبدأ فترة النادي الذهبية المستمرة حتى وقتنا هذا.

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