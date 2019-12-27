بـ10 آلاف قرص مخدر.. القبض على عامل بصيدلية بالسلام

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عامل بصيدلية، وبحوزته حوالي 10 آلاف قرص مخدر، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.



وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول بشارع الوطنية، دائرة القسم تمكنوا من ضبط "أحمد. م. م. ا" 26 سنة عامل بصيدلية ومقيم مركز الواحات الداخلة الوادي الجديد، وبحوزته 5160 قرص برجافالكس، 940 قرص ليولين، 2900 قرص كيميريكا، 450 قرص ايمريكا، 250 قرص سنابجاب، بإجمالي 9700 قرص، وجميعها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار وترويجها علي عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



