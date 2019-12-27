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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بملوي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:44 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسى - محمود عمر
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استقبلت مستشفى ملوي العام جنوبي المنيا 4 أشخاص مصابين بطلقات نارية، وجروح قطعية متفرقة إثر وقوع مشاجرة بين عائلتي بقرية البراجيل، بسبب خلافات الجيرة.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 4 مصابين إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية البراجيل التابعة إداريا لمركز ملوي.

وبإنتقال قوات الامن تبين أن المصابين هم: "وليد. م. ع"، 38 عاما، مصاب بطلق خرطوش بالصدر والبطن، و"خالد. ج .ك. ع"، 29 عاما، مصاب بجرح قطعي بالصدر واشتباة كسر بالساعد الأيمن، وتم تحويله لمستشفى المنيا العام، ووالده "جلال. ك"، 59 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و"خالد. م. م"، مصاب بطلق خرطوش باليد اليسري.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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