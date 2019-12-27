سعر الدولار يتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-12-2019





تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام سلة العملات الرئيسية مع تراجع التفاؤل حول الصفقة التجارية الجزئية بين واشنطن وبكين.









وأعلن أكبر اقتصادين حول العالم التوصل للمرحلة الأولى من الاتفاق وذلك في وقت سابق من هذا الشهر والتي من المحتمل توقيعها في أوائل يناير لعام 2020.





وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة بالأمس انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.









وهبط سعر الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1134 دولار.





وانخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 109.47 ين.





وتراجع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة مسجلة مستوى 1.3054 دولار.





وفقد الدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري نحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.9783 فرنك.



