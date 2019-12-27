Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الدولار يتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-12-2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:36 م
Advertisements
سعر الدولار
سعر الدولار
وكالات
Advertisements

تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام سلة العملات الرئيسية مع تراجع التفاؤل حول الصفقة التجارية الجزئية بين واشنطن وبكين.


وأعلن أكبر اقتصادين حول العالم التوصل للمرحلة الأولى من الاتفاق وذلك في وقت سابق من هذا الشهر والتي من المحتمل توقيعها في أوائل يناير  لعام 2020.

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة بالأمس انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.


وهبط سعر الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1134 دولار.

وانخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 109.47 ين.

وتراجع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة مسجلة مستوى 1.3054 دولار.

وفقد الدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري نحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.9783 فرنك.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 97.298
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤشر الدولار سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار الصفقة التجارية

أخبار تهمك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة وافق على رحيل ميسي مقابل 70 مليون أسترليني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

اسباب تراجع اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 10/10/2019

اسعار الدولار اليوم الإثنين 14/10/2019.. والعملة الأمريكية تواصل التراجع

ارتفاع طفيف في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار يتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة

أسعار الدولار تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع كبير في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:23 م

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

10:46 ص

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status