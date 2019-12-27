حادث مروري يحصد حياة عاملا ويصيب 12 آخرين بدمياط



وأسفر الحادث عن مصرع أحمد سمير من قرية البستان التابعة لمركز دمياط، وتم إخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.



وكما أسفر الحادث عن إصابة كل من: عيد عبد الرحمن علي 42 سنة، محمود هشام عبد الباسط 18 سنة، محمود السيد السيد 24 سنة، عبد الله صبيح محمد 24 سنة، خالد محمد إبراهيم 19 سنة، هاني أحمد العزبي 24 سنة، أسامة فاضل محمد جلال 20 سنة، عبد الله فتحي محمد 20 سنة، خالد السيد جمعه 30 سنة، أيمان علي مصطفى 20 سنة، محمد السيد أحمد 27 سنة، مصطفى ماهر علي 22 سنة، كانوا في طريقهم لعملهم في أحد المصانع ببورسعيد.

انقلبت سيارة ميكروباص لنقل المواطنين، على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد، اليوم الجمعة مما أسفر عن حالة وفاة وإصابة عدد من الركاب.