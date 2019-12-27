Advertisements
Advertisements
Advertisements

حادث مروري يحصد حياة عاملا ويصيب 12 آخرين بدمياط

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
انقلبت سيارة ميكروباص لنقل المواطنين، على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد، اليوم الجمعة مما أسفر عن حالة وفاة وإصابة عدد من الركاب. 

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد سمير من قرية البستان التابعة لمركز دمياط، وتم إخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به. 

وكما أسفر الحادث عن إصابة كل من: عيد عبد الرحمن علي 42 سنة، محمود هشام عبد الباسط 18 سنة، محمود السيد السيد 24 سنة، عبد الله صبيح محمد 24 سنة، خالد محمد إبراهيم 19 سنة، هاني أحمد العزبي 24 سنة، أسامة فاضل محمد جلال 20 سنة، عبد الله فتحي محمد 20 سنة، خالد السيد جمعه 30 سنة، أيمان علي مصطفى 20 سنة، محمد السيد أحمد 27 سنة، مصطفى ماهر علي 22 سنة، كانوا في طريقهم لعملهم في أحد المصانع ببورسعيد.
Advertisements

أخبار تهمك

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 17 ساعة

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة وافق على رحيل ميسي مقابل 70 مليون أسترليني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ ساعة و 18 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:23 م

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

10:46 ص

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status