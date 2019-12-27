مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون Manchester City vs Wolverhampton بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر حيث يخوض الفريقين Manchester City vs Wolverhampton، مواجهة اليوم الجمعة، والموافق 26 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد مولينيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.





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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر

حيث يدخل نادي مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثالث بالبريميرليج برصيد 38 نقطة، فيما يقطن نظيرة ولفرهامبتون بالمركز الثامن برصيد 28 نقطة، في جدول الترتيب، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الخميس، والموافق 25 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد مولينيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.





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موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي للمحترفين

الساعة 09:45 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10:45 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 10:45 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 10:45 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 10:45 مساء بتوقيت فلسطين.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر مساء اليوم 27 من