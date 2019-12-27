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انطلاق مبادرة "عنيك في عنينا" بروضة السيدة زينب

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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انطلقت قافلة مبادرة "عنيك في عنينا"، تحت رعاية  محافظة القاهرة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، للكشف عن مسببات العمى بمنطقة تل العقارب سابقا  (روضة السيدة زينب)  بمحافظة القاهرة، وبالتعاون بين مؤسسة أسمعونا ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بشأن المنظومة الصحية ووضعها من الأولويات‪ ‬للحفاظ علي الصحة بناء علي تعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح  السيسي.

استهدفت القافلة اليوم  الكشف عن أمراض العيون ومسببات العمى لـ1500 مواطن من سكان منطقة تل العقارب، مشيرا إلى أن استمرار عمل القافلة حتى الثالثة عصر اليوم، وتقديم خدمات الكشف المجاني وتوزيع العلاج وتحديد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية من خلال فريق من أمهر وأشهر أطباء العيون صرف النظارات بالمجان لضعاف البصر.

كما تعمل مؤسسة اسمعونا ومؤسسة صناع الخير علي تقديم الخدمات الطبية والتعليمية،  متمثلة في فصول  محو امية و دروس تقوية مجانية لطلبة ومواطني  منطقة روضة السيدة زينب  بعد ان تم تطويرها لكسب ثقة المواطن وذلك بمساندتهم والعمل علي تقويم السلوكيات.
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