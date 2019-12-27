"ماما نويل".. هيدي كرم لمتابعيها: يارب سنة ٢٠٢٠ تكون لذوذة وفرفوشة (صورة)

تحرص الفنانة هيدي كرم، على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت هيدي كرم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها وهى ترتدي فستانا أخضر به اكسسوار خاصة بعيد الكريسماس، وفى يدها علب هدايا.



وعلقت "هيدي" على الصورة الخاصة بها قائلة"يارب سنة ٢٠٢٠ تكون سنة فرفوشة لذوذة مليانة أحداث كتييير حلوة".





يشار إلى أن آخر أعمال هيدى كرم مسلسل "الزوجة 18"، وتدور أحداثه حول "حمزة" رجل متعدد الزيجات، في كل مرة يتزوج امرأة ويتخلص منها ما إن يمل منها على طريقته الخاصة، وقد يجمع بين أكثر من زيجة في نفس الوقت، إلى أن تأتي الزيجة رقم 18 لتضع حدًا لتلاعبه بالنساء.



"الزوجة 18" بطولة كلا من"ناهد السباعي، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، هيدي كرم، وإيناس كامل ونور الكاديكي، وعدد من الوجوه الصاعدة"، وهو من إخراج مصطفى فكري.