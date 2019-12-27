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قبل إقامته بساعات..تعرف على تفاصيل حفل رامي جمال وتامر حسني بالمنارة
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:55 م
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نور طلعت
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ساعات قليلة وتبدأ حفل الفنان تامر حسني، والفنان رامي جمال، بالمنارة في التجمع الخامس، ويحضر كلا منهما مفاجآه للجمهور.
ويبدأ رامي جمال، الحفل بفقرته الغنائية في تمام الساعة الثامنة مساءً، ثم يليه تامر حسني، ليبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف، وبعد ذلك يصعد رامي، خشبة المسرح ليشارك حسني في غناء أغنية"دايب" بتوزيع موسيقي جديد. ويقدم رامي، في الحفل أغنية جديدة من ألبومها الغنائي وسيتم تصويرها كفيديو كليب مع الجمهور.
جدير بالذكر أن قرر منظموا حفل الفنان تامر حسني، والفنان رامي جمال، الذي كان مقرر إقامته يوم الجمعة الماضية، الموافق 20 ديسمبر، تأجيله لدواعي أمنية وذلك إلى اليوم الموافق 27 من ديسمبر. ويرجع سبب التأجيل إلى الإقبال الجماهيري الكبير على شراء التذاكر والذي أدى إلى زيادة العدد المتوقع لحضور الحفل من حوالي 10 آلاف إلى مايقرب من 20 ألف، مما ترتب عليه قرار التأجيل، وذلك لإقامة مباراتين لكرة القدم في اليوم نفسه باستاد "السلام، والقاهرة".
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