قبل إقامته بساعات..تعرف على تفاصيل حفل رامي جمال وتامر حسني بالمنارة

ساعات قليلة وتبدأ حفل الفنان تامر حسني، والفنان رامي جمال، بالمنارة في التجمع الخامس، ويحضر كلا منهما مفاجآه للجمهور.









ويبدأ رامي جمال، الحفل بفقرته الغنائية في تمام الساعة الثامنة مساءً، ثم يليه تامر حسني، ليبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف، وبعد ذلك يصعد رامي، خشبة المسرح ليشارك حسني في غناء أغنية"دايب" بتوزيع موسيقي جديد. ويقدم رامي، في الحفل أغنية جديدة من ألبومها الغنائي وسيتم تصويرها كفيديو كليب مع الجمهور.



