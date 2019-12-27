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حارس الزمالك السابق يفجر مفاجأة نارية: الأهلي حاول ضمي 3 مرات "فيديو"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:47 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، مفاجأة نارية بعدما أكد أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات للتعاقد معه ثلاث مرات على فترات مختلفة، إحداهم بعد واقعة هروب عصام الحضري واحترافه بصفوف سيون السويسري عام 2008.

وقال عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورتس": "رغم أن الأهلي فاوضني للانضمام لصفوفه ثلاث مرات، إلا أنني رفضت عروض الشياطين الحمر".

وتابع حارس الزمالك السابق: "لم أتخيل نفسي بقميص الأهلي، فأنا تربيت ونشأت داخل جدران نادي الزمالك، وكان من الصعب الانتقال لصفوف الأهلي لأي سبب من الأسباب". 

يذكر أن عبد الواحد السيد لعب للزمالك منذ موسم 1997 وحتى 2014، وتوج بالعديد من البطولات.
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