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مفاجأة مدوية.. برشلونة وافق على رحيل ميسي مقابل 70 مليون أسترليني

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:25 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام جاري كوك المدير التنفيذي السابق لنادي مانشستر سيتي، بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موافقة برشلونة على انتقال ليونيل ميسي قائد الفريق الكاتالوني للسيتزن.


وروى كوك قصة غريبة حول كيفية محاولة التوقيع مع قائد برشلونة ليونيل ميسي في عام 2008.

 

وقال جاري كوك المدير التنفيذي السابق للمان سيتي في تصريحات نقلتها صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية:" قدمت عرض لضم ليونيل ميسي بـ70 مليون جنيه إسترليني، وكاد لابورتا يقبل ذلك وقتها".

 

وتابع كوك:"في اليوم التالي تلقيت اتصال من رئيس رابطة البريميرليج ديف ريتشاردز، قال لي هل قدمت عرضًا لليونيل ميسي بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني؟، هل أنت مجنون؟‘".

 

وتابع: ‘‘ثم اتصل برشلونة برئيس رابطة البريميرليج للتأكيد على ما إذا كان العرض حقيقيًا، حتى أنه وجد صعوبة في تصديقه‘‘.

 

واختتم كوك حديثه قائلًا: ‘‘أصبح الموقف أكثر غرابة عندما اعترف برشلونة بأنهم كانوا سيفكرون في هذا العرض إذا كان حقيقيًا، وألمحوا إلى أنهم كانوا من الممكن أن يبرموا الصفقة قبل بضعة أسابيع‘‘.

 

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