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رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتابع سير العمل بالمنطقة الصناعية بالمدينة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:16 م
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جانب من الجولة
جانب من الجولة
أحمد الشيخ
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تفقد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة المنطقة الصناعية بالمدينة، رافقه خلالها مسئولو جهاز المدينة والمصانع بالمنطقة، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المصانع بالمنطقة.
وتفقد المهندس رجب سالمان، خلال جولته بالمنطقة الصناعية، مصنعاً لصناعة الملابس والمفروشات، ومصنعاً للمواد الغذائية، وعدداً من المصانع الأخرى، مشيراً خلال جولته إلى أن المنطقة الصناعية بالمدينة تضم عدد ٣٠٧ مصانع، منها ٩٠ مصنعاً تعمل بكامل طاقتها، وجارٍ تشغيل عدد من المصانع الأخرى بالمنطقة، كما تضم المنطقة عدد ١٤٥ مخزناً، المستغل منها نحو ١٣٦ مخزناً بأنشطة مختلفة.

والتقي رئيس الجهاز، خلال زيارته للمنطقة، بعدد من أصحاب المصانع والعاملين، وناقش معهم كل ما يخص العمل، وإمكانية توفير فرص عمالة للشباب وقاطني  المدينة في المستقبل،  وكذا توفير الفرص الاستثمارية بالمنطقة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير المناخ الملائم للمستثمرين بالمدن الجديدة، وكذا توفير عناصر الجذب بتلك المدن.

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