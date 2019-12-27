نشأت قصة حب بينه وبين سماح أنور ولكنهما لم يتزوجا .. معلومات لا تعرفها عن سمير صبري

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان سمير صبري، فهو من مواليد ٢٧ ديسمبر ١٩٣٦، قدم العديد من الأعمال الفنية خلال مشواره الفني سواء فى الغناء أو التمثيل، واستطاع أن يدخل قلوب الجمهور بخفة ظله، وبساطته فى التمثيل.



يرصد لكم 'الفجر الفني' أبرز المعلومات عن سمير صبري فى ذكري ميلاده:



_أشرقت مدينة الإسكندرية يوم ٢٧ ديسمبر ١٩٣٦ بمولد الفنان سمير صبري.



_ولد سمير صبري فى عائلة فنية تعشق الفن وتقدره، فكانت والدته تعزف البيانو، وخالته تعزف العود، وكان لأسرته فضل كبير فى حب "سمير" للفن حيث كانوا يصطحبونه إلى المسارح والسينما ويشجعونه على تقليد المشاهير.



_انفصل والده عن والدته، حينها كان عمر سمير صبري ٩ سنوات، وانتقل للعيش مع أبيه فى محافظة الجيزة، وعاش سمير فى تلك الفترة فى عمارة "السعوديين"، التى كان يسكن فيها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.



_تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة، وبدأ حياته المهنية كمقدم برامج فى الإذاعة الإنجليزية، وقدم برنامج "مايطلبه المستمعون" بلغة الإنجليزية.



_يعد عبد الحليم حافظ أول من اكتشف وأري الموهبة فى سمير صبري، وكان عبد الحليم حافظ أول معرفة 'سمير' بالفنانين، وكان أول ظهور له مع العندليب الأسمر فى أغنية "بحلم بيك".



_رأته الفنانة لبني عبد العزيز فى مبني ماسبيرو مع عبد الحليم حافظ، وكان للصدفة دور كبير فى اقتحام سمير صبري مجال الفن، حين طلبت منه أن يشاركها فى أحد مسلسلات الأطفال المقدمة بالإنجليزية، وكانت فى هذه الفترة تعمل لبني عبد العزيز فى ركن الطفل بالإذاعة المصرية.



_دخل 'سمير' مبني الإذاعة وتعلم على يد كبار الأساتذة وهم "آمال فهمي، سامية صادق، فهمي عمر، طاهر أبو زيد، جلال معوض، مأمون أبو شوشة".



_قدم العديد من الأعمال الفنية فى السينما، حيث شهدت فترة الستينيات البداية الفنية ل"سمير"، وقدم خلالها "اللص والكلاب، زقاق المدق، أخطر رجل فى العالم، البحث عن فضيحة، عالم عيال وغيرها".



_كما أبدع فى الأعمال الدرامية وأبرزها"ياورد مين يشتريك، حضرة المتهم أبي، قضية رأي عام، ملكة فى المنفي".



_قدم عروضا غنائية فى أفلام "البحث عن فضيحة، نص ساعة جواز، فى الصيف لازم نحب، العاطفة والجسد وغيرها".



_كان له دور فى الإنتاج الفني، حيث أسس سمير شركة للإنتاج وقدم من خلالها أفلام سينمائية مثل"جحيم تحت الماء، إنذار بالقتل، جحيم تحت الأرض، وفى الصيف الحب جنون، دموع صاحبة الجلالة وغيرها".



_لم ينسي بدايته المهنية فى تقديم البرامج، وقدم برامج تليفزيونية منها "الفرقة ١٦، هذا المساء، كان زمان، ماسبيرو".



_تزوج سمير صبري مرة واحدة من سيدة إنجليزية دون علم أهله، وأنجبت منه "جلال".



_أثيرت الشائعات حول ارتباطه بالفنانة سماح أنور، ولكنه نفي ذلك فى حواره مع الإعلامي مفيد فوزي، واعترف أنه أحب سماح أنور، ولكنه لم يتزوجها بسبب فارق السن الكبير بينهما.