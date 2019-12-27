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تشغيل أول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي بمدينة بدر

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:10 م
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مدرسة السياحة والفنادق
مدرسة السياحة والفنادق
أحمد الشيخ
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شهد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، التشغيل الفعلي لمدرسة طلعت حرب للتعليم الثانوي (فني – فندقي)، والخدمات السياحية بالمدينة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، حيث تعد أول مدرسة فندقية بالمدينة.

وقال مندور: "ستكون مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات، اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2019 / 2020، مشيراً إلى أن المدرسة تقع بحي الفردوس "الثالث سابقا" بالمجاورة الـ 3".

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تنفيذ جميع التعديلات المعمارية المطلوبة بالمبنى لتحويله من مدرسة للتعليم الأساسى إلى ثانوي فندقي بالجهود الذاتية للجهاز، والشركات العاملة بالمدينة، حتى تم الانتهاء من المشروع كأول مدرسة فندقية بجميع المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات، مؤكداً  أن جهاز المدينة  لن يدخر أي جهد أو طلبات للمدرسة حتى بعد التشغيل لتصبح منارة للعلم في مجال تخصصها الفندقي.

تشغيل أول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي بمدينة بدر
تشغيل أول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي بمدينة بدر
تشغيل أول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي بمدينة بدر
تشغيل أول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي بمدينة بدر
تشغيل أول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي بمدينة بدر
تشغيل أول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي بمدينة بدر
تشغيل أول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي بمدينة بدر
تشغيل أول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي بمدينة بدر
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الكلمات المفتاحية

مدينة بدر مدارس مدينة بدر الشركات العاملة الخدمات السياحية

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