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رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض إنجازات ثورة 30 يونيو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:11 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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افتتح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان معرض فى حب مصر لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بعنوان إنجازات ثورة 30 يونيو "ثورة شعب ضد الإرهاب"، وذلك تحت ريادة الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والأستاذ الدكتور شريف عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم إلى اهتمام الجامعة بتنظيم المعارض الفنية حرصا منها على تعزيز القدرات الإبداعية والابتكار وإبراز المواهب الفنية، فالفن لغة تواصل إنسانية تسمو بالروح، مضيفا أن هذا المعرض يأتى تحت مسمى تحيا مصر ويعكس الهوية المصرية ويرصد الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع بعد ثورة 30 يونيو.

وأبرز عراقة كلية الفنون التطبيقية صاحبة التاريخ الكبير ومساهمتها الثرية فى الحركة الفنية المصرية وكذلك دورها فى تنمية قدرات الطلاب وتخريج دفعات من المبدعين المتميزين علميًا وفنيا فى المجالات المختلفة.

وأكدت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن المعرض يعد نتاج أعمال طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلان لمشروع الفصل الدراسى الأول لعام 2019، فهو يحتوى على 155 لوحة متنوعة تساهم في ترسيخ الانتماء للوطن وتبرز الإيجابيات والإنجازات فى مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وقد شارك كل طالب بالفرقة الرابعة بقسم الإعلان بعمل ما يقرب من "6 - 7" لوحات ترصد الإنجازات الجديدة منها " كوبرى روض الفرج، محطة كهرباء البرلس العملاقة، مدينة دمياط الجديدة، مصر تتحدث عن نفسها، أرض الأصالة والعراقة، منتدى شباب العالم، وغيرها من أعمال التطوير".

ويشرف على المعرض الدكتور محمد شحاته والأستاذة الدكتورة سمر هاني من قسم الإعلان.

وقد تم تكريم الطلاب المشاركين بالمعرض تقديرا لجهودهم وأعمالهم المتميزة.
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض إنجازات ثورة 30 يونيو
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض إنجازات ثورة 30 يونيو
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض إنجازات ثورة 30 يونيو
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض إنجازات ثورة 30 يونيو
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض إنجازات ثورة 30 يونيو
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض إنجازات ثورة 30 يونيو
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