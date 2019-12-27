اعتماد أكبر حركة ترقيات لأكثر من 11 ألف موظف بجامعة القاهرة

وأكد رئيس الجامعة، على أنه سبق تعديل الشكل التعاقدي لأكثر من ألف موظف من المتعاقدين على بند الصناديق الخاصة، كما تم تثبيت (246) من وظائف الأمن الإداري، علاوة على إعادة تعيين عدد كبير من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.



وأضاف الخشت، أنه تم منح العاملين بالجامعة بمختلف المجموعات الوظيفية المختلفة "العلاوة التشجيعية" بنسبة 5% من الأجر الوظيفي إعمالًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.



وشدد، على أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة لتحديث قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، حتى يمكن رصد أي تغيير في الحالة الوظيفية للعاملين، وتحديد العجز والفائض وسوء التوزيع في العمالة، واكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الاستراتيجية المعدلة طبقًا لمفاهيم جامعة الجيل الثالث ومعايير الحوكمة.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إجراء أكبر حركة ترقيات لـ11422 موظفًا بالجامعة، منهم 9109 موظفين بقسم التعليم، و2313 بمستشفيات جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنه وجه إلى ضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بوصفهم ركنا أصيلا من أركان الجامعة في جميع الملفات، ووجه إلى ضرورة حدوث تغييرات لأوضاع سابقة في الماضي؛ حيث تعمل العديد من اللجان الآن عليها.