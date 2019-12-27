إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة (أسماء)

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية قصر المصري التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بنطاق مركز أبو حمص، وعلي الفور انتقلت قيادات المديرية وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل، بالطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية القصر المصرى باتجاه القاهرة.



