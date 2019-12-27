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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة (أسماء)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:06 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية قصر المصري التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بنطاق مركز أبو حمص، وعلي الفور انتقلت قيادات المديرية وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل، بالطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية القصر المصرى باتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي، وهم كل من "مصطفى عبد الله عبد المجيد" 28 سنة، "أمجد أحمد خميس" 20 سنة، "محمد صبحى محمد على" 18 سنة، "هشام عبد الله قنديل" 23 سنة، "محمد محمود بلتاجى" 51 سنة " سائق الأتوبيس"، "ياسر صبحى سلطان" 43 سنة، سائق سيارة نقل، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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حوادث حادث تصادم البحيرة أخبار مصر

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