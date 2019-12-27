مواجهات نارية لغزل شبين وسرس الليان وبلبيس وميت خلف بالقسم الثالث

يقام في الثانية والنصف من عصر السبت، 6 مباريات، في إطار الأسبوع الثاني عشر للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.



ومن المقرر أن يلتقي، غزل شبين مع الشرقية، في موقعة كروية مرتقبة، حيث يحتل الغزل المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع فريق ميت خاقان، بينما يحتل الشرقية، المركز السادس برصيد 16 نقطة.



ويخوض فريق عرب الرمل، مواجهة هامة وقوية، مع فريق سرس الليان، على ملعب مركز شباب قويسنا، حيث يحتل العرب المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل السرس المركز الأول برصيد 25 نقطة.



ويحل فريق مركز شباب تلا، صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ضيفاً على فريق نادي ديرب نجم الأخير برصيد 6 نقاط، والذي لم يحقق أي فوز منذ بداية الموسم.



وفي صراع قوي، يستضيف فريق أبو كبير، نظيره فريق بلبيس، كما يواجه فاقوس، فريق ميت خاقان، ويلتقي مركز شباب أبو حماد مع فريق ميت خلف الحصاد الأسود للموسم الحالي.



ويقام اليوم الجمعة، لقاء مركز شباب ديرب نجم مع فريق دقادقوس، في إفتتاح تلك الجولة.



وشهدت الجولة السابقة، فوز الشرقية على ديرب نجم 3-0، وميت خلف على الغزل 1-0، والسرس على شباب ديرب 5-3، وبلبيس على شباب تلا 4-1، وتعادل ميت خاقان مع عرب الرمل 1-1، ودقادوس مع أبو حماد 0-0، وأبو كبير مع فاقوس 0-0.



ترتيب المجموعة العاشرة



1- سرس الليان 25 نقطة



2- ميت خاقان 19 نقطة



3- غزل شبين 19 نقاط



4- بلبيس 17 نقطه



5- شباب تلا 17 نقطة



6- الشرقية 16 نقطة



7- شباب ديرب 15 نقطة



8- ميت خلف 14 نقطة



9- عرب الرمل 14 نقطة



10- فاقـوس 12 نقطة



11- شباب أبو حماد 10 نقاط



12- دقادوس 8 نقاط



13- أبو كبير 7 نقاط



14- ديرب نجم 6 نقاط