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براتب 2000 دولار.. تركيا تجند مقاتلين في سوريا لنقلهم إلى ليبيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:03 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما أعلنته مراكز حقوقية سورية بشأن تجنيد تركيا مقاتلين في سوريا لنقلهم إلى ليبيا براتب 2000 دولار شهريا، يعكس النهج التركي ويكشف سيناريو التحركات التركية في سوريا، وليبيا.

وأشار "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن النهج التركي كان يعتمد على مجموعات إرهابية، وتنظيمات مسلحة، وتدريب عناصرها داخل الأراضي التركية، منوهًا بأن تركيا تعمل على نقل هذا النهج إلى شمال أفريقيا، وليبيا على وجه التحديد.

وأضاف أن توجه تركيا لفتح مكاتب لتأجير المقاتلين، يستهدف تدعيم الميليشيات التي تتهاوى في طرابلس أمام قوات الجيش الوطني الليبي، مطالبا الأطراف في ليبيا والدول المجاورة أن تكون على استعداد لمواجهة أي اعتداءات.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا سوريا الجيش الليبي أخبار مصر

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