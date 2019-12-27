وزير الرياضة يتفقد معرض المشروعات الحرفية بماراثون زايد (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أجنحة معرض المشروعات الحرفية والمشغولات اليدوية المقام على هامش فعاليات ماراثون زايد الذي انطلق صباح اليوم الجمعة.





وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من أدوار مؤثرة على القطاع الاقتصادي، وإتاحة الفرصة أمامهم والعمل على تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن الترويج لإنتاج مشروعاتهم الصغيرة من خلال إقامة معارض في مراكز الشباب، ومختلف الأحداث والمشروعات.





كما قام الوزير بتفقد جناح الاتحاد المصري ستريت ورك أوت المقام ضمن المعرض والذى يهدف إلى التشجيع على نشر ممارسة الرياضة داخل المجتمع.





واصطحب محافظ السويس وزير الشباب والرياضة في زيارة بمتحف السويس في ختام زيارته للمحافظة.



