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تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بسباق ماراثون زايد الخيري بالسويس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري أسماء الفائزين في سباق العدو لمسافة 8 كيلو والفائزين في سباق ذوي الهمم لمسافة 2 كيلو.

وقدم الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة على كورنيش السويس، الإعلامي أحمد شوبير بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والمهندس جمعة مبارك سفير دولة الإمارات في مصر والفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة الأوليمبية الإماراتية لماراثون زايد الخيري، وكبار الشخصيات الاماراتية، والقيادات التنفيذية في السويس.

وفاز بالمركز الأول من الشباب هشام بلاني وفي المركز الثاني أحمد صابر محمد وفي المركز الثالث عبد الصمد اليعقوبي، أما في السيدات ففازت آمنة بخيت برشم بالمركز الأول ورحمة حسن بالمركز الثاني وفي المركز الثالث جاءت مريم ناصف ماتيوس.

أما في سباق ذوي الهمم ففاز وليد جابر الحديدي وفاز بالمركز الثاني محمد رشاد أحمد وفي المركز الثالث حامد مصطفى محمد، أما السيدات ذات الهمم ففازت هدى أحمد بالمركز الأول وحنان إبراهيم بالمركز الثاني وفي المركز الثالث غادة محمد حسن.

ووزع وزير الشباب والرياضة والمحافظ والسفير الإماراتي وكبار السؤولين باللجنة المنظمة، ميداليات وشيكات بالجوائز المالية على الفائزين.

وانطلقت اليوم الجمعة في السويس فعاليات النسخة السادسة لـمارثون زايد الخيري الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومحافظة السويس بالتعاون مع دولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 20 ألف شاب وفتاة، من الأسوياء وذوي الهمم.

وانطلق الماراثون على مرحلتين، الأولى سباق ذوي الهمم، وانطلق من أمام ديوان عام المحافظة في السابعة صباحا ومنه إلى شارع الجيش ثم التحرك إلى كورنيش السويس الجديد، وبلغت مسافة السباق 2 كيلو.

وفيما يتعلق بسباق الأسوياء فانطلق في الثامنة صاحا لمسافة 8 كيلومترات بدأت من أمام كلية الطب بطريق السويس – القاهرة، مرورا بميدان بتروجيت ومنه إلى شارع صلاح نسيم، ثم شارع الجلاء ومنه إلى شارع الجيش في اتجاه كورنيش السويس الذي مثل نقطة النهاية.
تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بسباق ماراثون زايد الخيري بالسويس
تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بسباق ماراثون زايد الخيري بالسويس
تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بسباق ماراثون زايد الخيري بالسويس
تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بسباق ماراثون زايد الخيري بالسويس
تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بسباق ماراثون زايد الخيري بالسويس
تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بسباق ماراثون زايد الخيري بالسويس
تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بسباق ماراثون زايد الخيري بالسويس
تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بسباق ماراثون زايد الخيري بالسويس
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