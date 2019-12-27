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محافظ الجيزة تغلق 13 سنتر دروس خصوصية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أغلقت محافظة الجيزة، أكاديمية تعليمية وهمية بحي العجوزة وذلك لإدارتها بدون ترخيص، وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الغلق تم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى لقيام المنشأة بمزاولة أنشطة تعليمية بدون ترخيص وتدعى قبولها للطلاب ومنحهم شهادات معتمدة.

وأشار "راشد" إلى أن المحافظة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة حيث تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة رخص المحلات بالحى وشرطة المرافق لتنفيذ القرار الوزارى وقامت اللجنة بتشميع المنشأة مع التنبيه على المخالف بعدم فض الاختام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة.

كما أكد محافظ الجيزة على استمرار الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية مشيراً  أنه تم غلق 5 مراكز تعليمية بحى بولاق الدكرور وذلك خلال الحملات التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم مشيراً إلى أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملاتها للقضاء على تلك المراكز واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

ولفت إلى أن السناتر التى تم غلقها هى سنتر الانشاء والنجوم والشيمى 1 والشيمى 2 والمحسن  بحى بولاق الدكرور كما تم غلق 6 سناتر بحى الطالبية وهى سناتر مكه وجنيس والعراقى وبسملة والبريطانى ولايف اند كيرى وتشميع احد المعاهد التعليمية الغير مرخصه بشارع خالد امين اضافه الى غلق 2 سنتر تعليمى بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة .

أشار محافظ الجيزة إلى إن المراكز مارست الدروس الخصوصية دون سند قانوني وفقًا للجان المشكلة من قبل المحافظة ومديرية التربية والتعليم لمراقبتها.

وشدد على قطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحهم مرة آخرى مناشداً الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.
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الكلمات المفتاحية

محافظ سناتر دروس خصوصية الجيزة أخبار مصر

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