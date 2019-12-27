شاهد الكباش التي سيتم نقلها من الكرنك إلى التحرير

وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية القديمة منذ عدة أيام على نقل 4 كباش أثرية مصرية قديمة من معابد الكرنك إلى صينية ميدان التحرير بحيث توضع عند قاعدة المسلة المزمع توقيفها هناك.





وقالت مصادر لـ"الفجر"، من داخل وزارة السياحة والآثار، إن معبد الكرنك بعد مدخله وداخل ساحته توجد 60 من الكباش التي كانت تصطف قديمًا في صفين 30 لكل صف، وفي التوسعات التي أجرها ملوك مصر القديمة على المعبد تم وضعهم علي جانبي الطريق منذ أيام المصري القديم.





وأضاف المصدر أن طريق الكباش التاريخي هو طريق يمتد من أمام الكرنك حتي الصرح الثاني، والبعض يقول إن رمسيس الثاني وضع اسمه عليها لكن صاحبهم الأساسي هو الملك أمنحتب الثالث وبالتالي كانت الكباش ممتدة حتي الصرح الثالث والطريق كان ممتد حتي الأسرة 18 والدولة الحديثة





وفي فترة الأسرة 22 "الأسرة الليبية"والأسرة ٢٥ والأسرة ٣٠ كي يقوموا بالإنشاءات والزيادات التي وضعوها في الكرنك ومنها عمود طهرقا والصرح الأول وبعض المقاصير التي أنشأتها الأسرة 22 اضطروا أن يزيحوا الكباش على الجانبين، وكانت الكباش داخل المعبد موازية الكباش في الخارج أمام المعبد.



