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مصري يحصل على 196 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في حصول مهندس مصري علي كافة مستحقاته النظامية البالغة 45 ألفا و845 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 196 ألفا و216 جنيها مصريا تقريبا.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المهندس الذي يعمل بإحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات، وتقديم الدعم والمساعدة لحصوله علي مستحقاته المالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله بالشركة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال "سعفان"، إنه تلقى تقريرًا عبر الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تواصل مع مدير القطاع المالي والإداري بالشركة لصرف تلك المستحقات والذي وعد بسدادها حال توافر السيولة المالية اللازمة.

وأوضح، أنه على مدار شهرين من المتابعة المستمرة مع إدارة الشركة والمواطن، أوفت الشركة بوعدها وسددت المبلغ كاملا.

وقدم المواطن بجزيل شكره لمكتب التمثيل العمالي ممثل وزارة القوى العاملة على ما بذله من جهد ومتابعة حتى حصوله على مستحقاته.
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