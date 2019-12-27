مدير النشاط بالثقافة: قوى الشر لا يملكون أي نوع من الفنون ولا يحبونها

قالت الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير النشاط الثقافي والفني بوزارة الثقافة، إنه لا تقدم ولا تنمية ولا دولة مدنية حديثة تتحقق بدون ثقافة وفن، موضحة أن ممارسة الفنون يجعل الإنسان أكثر إنسانية، وتحضرا، وتحررا.





وأشارت "عبد الحميد"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن من أهم وظائف الفنون بأنها تجعل الإنسان أكثر تعددية للثقافات، وقبولا للأخر، منوهة بأن الفن والثقافة دورهم هو إظهار جماليات المجتمعات.



