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فايلر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل موقعة بلاتينيوم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم الجمعة داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي.

تشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات بلاتينيوم؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس ومراجعة خطة المباراة والتكليفات الخاصة باللاعبين في مواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة.

تشهد الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما تشهد الجلسة مناقشة خطة مواجهة الغد ومراجعة الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون في المران الأخير اليوم استعدادا لمواجهة بطل زيمبابوي غدا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، حيث يسعى الفريق لحصد نقاط المباريات القادمة بمنافسات المجموعة لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة القارية.
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الكلمات المفتاحية

فايلر الاهلي الأهلي ضد الاتحاد السكندري

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