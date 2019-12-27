موعد مباراة اعتزال طارق التايب بين الأهلي والهلال ومفاجأة بشأن فشل انتقاله للدوري المصري

يلعب النادي الأهلي أمام الهلال السعودي، في احتفالية اعتزال طارق التايب نجم منتخب ليبيا والهلال السابق، في موعد يتم تحديده بين 15 إلى 30 يناير 2020.





طارق التايب في الأهلي





وزار طارق التايب النادي الأهلي في وقت سابق، واستقبله مدير الكرة سيد عبدالحفيظ، الذي رحب باللاعب وسط أجواء من السعادة، على أوجه اللاعب، بعدما وافق النادي الأهلي على أن يكون طرفاً أمام الهلال السعودي في مباراة اعتزال اللاعب.





طارق التايب يشكر القائمين على مباراة اعتزاله





وتقدم طارق التايب بالشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، على مساندته ورعايته لمهرجان اعتزال اللاعب.





طارق التايب يشكر الخطيب





وقال طارق التايب: "أشكر إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وأيضا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على حسن الاستقبال والموافقة الفورية على خوض اللقاء".





طارق التايب يكشف عن المشاركين





وأضاف طارق التايب: " المباراة ستشهد مشاركة بعض نجوم الهلال السابقين، على رأسهم الحارس محمد الدعيع، بما لا يؤثر على قوة اللقاء الودي بين الفريقين الكبيرين عملاقي الكرة في أفريقيا وآسيا".





طارق التايب: هذا هو سر فشل انتقالي للأهلي





وفجر طارق التايب مفاجأة، بشأن فشل انتقاله للدوري المصري مرتين، الأولى من خلال النادي الأهلي عام 2001، بعد لقاء ريال مدريد الإسباني الودي، بعد أن رشحه الفنان صلاح السعدني وأحمد شوبير حارس الأهلي الأسبق.





طارق التايب ومانويل جوزيه





وتابع: "البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق طلب خضوعه لاختبارات وهو ما رفضه وفضل الانتقال للصفاقسي التونسي".





طارق التايب والزمالك





واختتم: "تلقيت عرضا من الزمالك عام 2010 من خلال الراحل حمادة إمام وعمرو الجنايني اللذين حصلا على رقم هاتف وكيلي، لكن المفاوضات لم تكن جادة ورحلت للنصر الكويتي".



