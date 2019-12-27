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خبر سار لجماهير ريال مدريد بشأن نجم الفريق

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:18 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقت جماهير ريال مدريد خبر سار مع نهاية عام 2019، بشأن موعد عودة النجم الإسباني ماركو أسينسيو إلى الملاعب.

 

وتعرض أسينسيو لإصابة في الرباط الصليبي تسببت في غيابه عن الفريق منذ انطلاق الموسم، وتدرب ماركو أسينسيو بالكرة لأول مرة يوم 19 ديسمبر الماضي بعد خمسة أشهر منذ إصابته الخطيرة في ركبته.

 

وقال الصحفي الشهير أنتون ميانا بإذاعة ‘‘كادينا سير‘‘ الإسبانية: ‘‘عملية تعافي ماركو أسينسيو تسير على الطريق الصحيح‘‘.

 

وأضاف: ‘‘هناك تفاؤل في ريال مدريد بشأن عودته من الإصابة، ويهدف أسينسيو إلى أن يكون متاحًا لزين الدين زيدان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذا تمكن الفريق من التأهل وقد يعود حتى قبل ذلك‘‘.

 

تجدر الإشارة أن ريال مدريد سيلاقي مانشستر سيتي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في شهر فبراير المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو، ومن ثم ستلعب مباراة الإياب في ملعب الاتحاد في شهر مارس.

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