سقوط عصابة بشبرا قبل ترويج 8 كيلو حشيش

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات والحشيش بشبرا الخيمة، حيث تبين أنها صفقة كبيرة تزن 8 كيلو لترويجها في أعياد رأس السنة "الكريسماس " وبحوزتهم سلاح نارى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي امرت بحبسهما وتحريز المضبوطات وعرضها علي المعل الجنائي وإعدامها عقب ذلك





كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا بقيام كلا من كريم. ا. م 25 سنه عاطل والسابق اتهامه في قضية سلاح ومحمد. ا. م عاطل بالاتجار فى المخدرات ولديهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش، معده الترويج فى إحتفالات راس السنة الميلادية "الكريسماس".





أخطر اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية،وعقب تقنين الإجراءات جري ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش" محلي الصنع و2 طلقة من ذات العيار، و( 60 ) فرش من مخدر الحشيش تزن حوالى 8 كيلو جرام ومبلغ مالى 3900 جنيه وهاتف محمول.



