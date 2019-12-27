Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسنت بكر تتألق في "قد المقام".. وتطرب 9090 بـ 4تترات بصوتها في الخريطة الجديدة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
Advertisements
بسنت بكر
بسنت بكر
كريم هاشم
Advertisements
قامت الإذاعية بسنت بكر، مقدمة برنامج "قد المقام"، على الراديو 9090، بغناء تترات برامج عدة وفقا للخريطة البرامجية الجديدة للراديو، والمزمع انطلاقها مطلع العام الجديد.

وجاءت تترات البرامج التي قامت "بكر" بغنائها هي برنامج" لسه الصبح" تقديم فادي إبراهيم بالإضافة إلى تلحين التتر أيضا، كما غنت وكتبت كلمات ولحنت تتر برنامج "كلمتين بالنص" من تقديم محمد نشأت وشيماء حافظ، وأيضا غنت وكتبت ولحنت تتر برنامج "follow" تقديم عبير بسيوني والتي تعد أحدث المنضمين للراديو 9090، كما قامت بكر بغناء فقرة حدوتة "يونس وزتون" من برنامج "صباحك ومطرحك" تقديم أحمد يونس، إنتاج طارق عليش وسيد زكريا.

وفي سياق متصل، تقدم الإذاعية بسنت بكر برنامجها "قد المقام" في ثوب جديد، فقد يتناول البرنامج الحديث عن المجالات الإبداعية وليس فقط المزيكا، إنما يتطرق إلى تاريخ مصر في كل المجالات، كما يتناول البرنامج الأفكار والمقالات المأثورة.

كما يضاف للبرنامج فقرات جديدة مثل: فقرة عن الموسيقى الغربية والموسيقيين والعازفيين الغربيين، أما الفقرة الثانية عن الأغاني الأجنبية في مصر.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يكشف حجم إصابة نجم الفريق أمام ليستر سيتي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 13 ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status