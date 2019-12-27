بسنت بكر تتألق في "قد المقام".. وتطرب 9090 بـ 4تترات بصوتها في الخريطة الجديدة

قامت الإذاعية بسنت بكر، مقدمة برنامج "قد المقام"، على الراديو 9090، بغناء تترات برامج عدة وفقا للخريطة البرامجية الجديدة للراديو، والمزمع انطلاقها مطلع العام الجديد.





وجاءت تترات البرامج التي قامت "بكر" بغنائها هي برنامج" لسه الصبح" تقديم فادي إبراهيم بالإضافة إلى تلحين التتر أيضا، كما غنت وكتبت كلمات ولحنت تتر برنامج "كلمتين بالنص" من تقديم محمد نشأت وشيماء حافظ، وأيضا غنت وكتبت ولحنت تتر برنامج "follow" تقديم عبير بسيوني والتي تعد أحدث المنضمين للراديو 9090، كما قامت بكر بغناء فقرة حدوتة "يونس وزتون" من برنامج "صباحك ومطرحك" تقديم أحمد يونس، إنتاج طارق عليش وسيد زكريا.





وفي سياق متصل، تقدم الإذاعية بسنت بكر برنامجها "قد المقام" في ثوب جديد، فقد يتناول البرنامج الحديث عن المجالات الإبداعية وليس فقط المزيكا، إنما يتطرق إلى تاريخ مصر في كل المجالات، كما يتناول البرنامج الأفكار والمقالات المأثورة.



