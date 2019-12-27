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ضبط هاربين من المؤبد بالقليوبية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد في حملة أمنية بالقناطر الخيرية وقليوب، وتحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية،إخطارا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط ر م م سن 24 عاطل محكوم عليه هارب في الجناية مركز القناطر الخيرية مخدرات الحكم بالسجن المؤبد وغرامة 200 الف جنيه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز قليوب من ضبط م ع عاطل محكوم عليه هارب في الجناية مركز قليوب – مخدرات، الحكم بالسجن المؤبد وغرامة 100 الف جنيه.
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