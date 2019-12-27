ضبط هاربين من المؤبد بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد في حملة أمنية بالقناطر الخيرية وقليوب، وتحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق





تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية،إخطارا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط ر م م سن 24 عاطل محكوم عليه هارب في الجناية مركز القناطر الخيرية مخدرات الحكم بالسجن المؤبد وغرامة 200 الف جنيه.



