"زلزال يضرب محطة نووية" أبرزها.. أخبار فاتتك وأنت نائم

تنشر "الفجر"، أبرز الأخبار التي وردت منذ العاشرة مساء أمس وحتى العاشرة صباح اليوم، والتي قد تكون فاتتك، وجاءت كالتالي:

لليوم الثالث علي التوالي الأرصاد تحذر من الصقيع والأمطار الرعدية



رئيس الوزراء في جولة حول سور مجري العيون



الفنان ياسر جلال يبدأ تصوير مسلسله الجديد "الفتوة"



زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب محطة "بوشهر" النووية الإيرانية







طائرات وسفن حربية جديدة من اليابان للشرق الأوسط

فيما أعلنت الحكومة اليابانية أنها سترسل معدات حربية إلى الشرق الأوسط، لحماية سفنها في المنطقة مؤكدة أن المعدات الحربية مكونة من سفينة حربية وطائرات دورية.



أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم يميل للصقيع ليلًا ومحتمل هبوط أمطار رعدية في غالب المحافظات وخصوصًا المناطق الساحلية.فيما رافق رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وقيادات المنطقة الأثرية، في جولته لسور مجري العيون وذلك لمناقشة مستجدات أعمال الترميم حيث تم إزالة الرديم من داخل الأثر ومحيطه، وتجديد السياج المحيط به.بدأ الفنان ياسر جلال في تصوير مسلسل "الفتوة" والذي تدور أحداثه قبل 100 عام بحي الجمالية، وشارك في التمثيل عدد من الفنانين الشباب، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.وجاء في خبر عاجل، أن زلزالا ضرب إيران وقد استهدف الزلزال محطة "بوشهر" النووية هذا وقد جاءت شدته 5.1 درجة.