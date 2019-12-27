ضبط 2 طن دواجن ولحوم فاسدة في حملة بالخانكة

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة برئاسة العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، حملة مكبرة على الأسواق والمجازر، بمشاركة طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، والدكتور أيمن هشام مدرية الطب البيطري، والدكتور مجدي رباح إدارة الطب البيطري، ومحمد عبدالسلام وناهد رمضان مفتشين إدارة التموين، وحسني صلاح إدارة البيئة، وحسن متولي ونجاح عبد المحسن وخميس حسن وأشرف بحيري إدارة الاشغالات، وذلك بناءا علي تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضبط الأسواق.





وأسفرت الحملة عن ضبط، 16 شيكارة هياكل دواجن وأجنحة وأجزاء دواجن واضحة بإجمالي وزن 430 كيلو، و25 كيس معبا بداخلهم هياكل وأجزاء دواجن واضحة بإجمالي وزن 325 كيلو، وشيكارة كبد وقوانص دواجن بإجمالي وزن 18 كيلو، و1000 كيلو لأكياس دجاج مزبوح وديك رومي خارج المجازر.





وبالكشف الطبي علي المضبوطات ساعته وتاريخه بمعرفة لجنة الطب البيطري تبين عدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان حيث جري تجهيزها خارج المجاور المرخصة لها، أن المضبوطات مخالفه لاستخدام أكياس تخص مجازر أخري الأمر الذي يعتبر غشا تجاريأ وتدليسأ.





وبالكشف الظاهري وبالعين المجردة تبين أن المضبوطات بها تغير واضح في الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة الأمر الذي يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي والحيواني، لذا يتم استئذان النيابة العامة في إعدام جميع المضبوطات وذلك حرصا علي الصحة العامة وسلامة المواطنين ومنع انتشار الأمراض والأوبئة بين جمهور المستهلكين وتم غلق وتشميع الثلاجة والمجزر للعمل بدون ترخيص.



