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"تطوير العشوائيات": 409 آلاف أسرة استفادت من تطوير المناطق غير المخططة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن عدد المناطق التي تم تطويرها وصل إلى 201 منطقة، حيث تم إنفاق 22 مليار جنيه على تطوير المناطق غير الآمنة حتى الآن، وجار العمل في تطوير 156 منطقة.

وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك نحو 409 آلاف أسرة استفادت من تطوير المناطق غير المخططة، موضحا أنه تم توقيع اتفاقية أمس لتطوير 7 مناطق بالإسكندرية ستخدم نحو 500 ألف أسرة.

وأوضح، أنهم بدأوا بتنفيذ خطة للقضاء على المناطق غير المخططة خلال 10 سنوات، تكلفتها قد تصل إلى 350 مليار جنيه، حيث إن الدولة تستهدف تطوير المناطق غير المخططة وتوفير احتياجات المواطنين في تلك المناطق ضمن رؤية 2030.

ونوه المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن بشاير الخير 3 اقترب على الانتهاء، وكذلك بشاير الخير 5 سينتهي في منتصف 2020، منوها بأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية خلال 2020.
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