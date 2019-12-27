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بالأحضان والقُبلات خالد سليم يوجه رسالة لزوجته بمناسبة العام الجديد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
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خالد سليم
خالد سليم
هبة أحمد
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يهتم الفنان خالد سليم، بالتواصل الدائم مع محبيه، ومشاركتهم صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة به وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".


حيث نشر خالد مجموعة من الصور ، أثناء احتفاله مع زوجته ببدء العام الجديد،وظهر خالد في الصور وهو محتضن زوجته خيرية، وفي بعض الصور الأخرى ظهر وهو يقوم بتزين شجرة رأس السنة معها، وعلق خالد على الصور قائلاً:"شكرًا لك زوجتي على حبك والرعاية والدعم، وأشكرك على وجودك دائمًا معي ومع عائلتنا الصغيرة"، وحظيت الصور على إعجاب كبير من قبل محبيه.


و الجدير بالذكر أن خالد شارك مؤخرًا في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي، بطولة درة، خالد سليم، عمر الشناوي، ديانا هشام،هاجر الشرنوبي،نيكولا معوض، أشرف زكي، حازم سمير،إسلام جمال.
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