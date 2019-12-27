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فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:46 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة النادي، في تسويق ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واستقر فايلر، على رحيل كل من حسين السيد والأنجولي جيرالدو دا كوستا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بعد خروجهما من حساباته الفنية.

وتلقى مارسيلو خلال الفترة الماضية عدة عروض محلية أبرزها الإسماعيلي وإنبي، من أجل التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

فيما حصل جيرالدو، خلال الساعات الماضية عرضًا رسميًا من أحد الأندية البرازيلية، والتي تلعب ضمن منافسات "الدرجة الثانية" للحصول على خدماته مع بداية فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الأهلي، تعاقد مع اللاعب الأنجولي مطلع يناير الماضي، من أجل تدعيم خطوطه، إلا أن اللاعب لم يثبت جدارته مع الأجهزة الفنية التي شارك تحت قيادتها، ليصبح رحيله مسألة وقت.

ويسعى النادي الأهلي، للتعاقد مع صفقة قوية خلال الساعات المقبلة، من أجل تدعيم خطه الأمامي بناءً على أوامر فايلر، للمنافسة بقوة على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا قادمًا من أفيس البرتغالي، في صفقة إنتقال حر لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.


ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، على ملعب الأهلي بالسلام، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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