القصة الكاملة لخلاف محمد صلاح Mohamed salah مع كلوب بعد مباراة ليستر

نجح فريق ليفربول، الذي يلعب في صفوفه محمد صلاح Mohamed salah النجم المصري، من تحقيق فوز ثمينٍ على فريق ليستر الوصيف، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ليوسع فارق النقاط إلى 13 نقطة بينه وبين ليستر ويغرد منفرداً في الصدارة.





آداء متوسط لـ محمد صلاح Mohamed salah



وظهر محمد صلاح Mohamed salah الفرعون المصري، بآداء متوسط في المباراة، في حين تألق ساديو ماني، وكيتا نجمي ليفربول، وواصل أرنولد الجناح الأيمن للريدز تألقه الكبير، ليثبت أنه ضمن اللاعبين في الجهة اليمنى بالعالم.





استبدال محمد صلاح Mohamed salah





بدأت القصة باستبدال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، محمد صلاح Mohamed salah باللاعب أوريجي، في الشوط الثاني، ما أغضب الفرعون المصري، الذي غادر الملعب وبدى على وجهه علامات الغضب والذهول.





محمد صلاح Mohamed salah غاضب





ظهرت علامات الغضب على محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي خلال استبداله في مباراة ليستر سيتي مساء اليوم بالجولة التاسعة عشر بالدوري.





أوريجي بديل محمد صلاح Mohamed salah





وأخرج كلوب محمد صلاح Mohamed salah في الدقيقة 71 من الشوط الثاني، من المواجهة التس جمعتهم مع ليستر سيتي، ورصدت الكاميرا حالة الغضب على وجه لاعب المنتخب المصري.





محمد صلاح Mohamed salah يغادر غاضبًا





وغادر محمد صلاح Mohamed salah الملعب، تاركاً فريقه متقدماً بهدف على ليستر، وفور خروجه احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ليفربول، تصدى لها ميلنر الذي حل بديلاً للاعب نابي كيتا، وتمكن من تسجيلها وإضافة الهدف الثاني لفريقه.





أهداف محمد صلاح Mohamed salah





وأحرز محمد صلاح Mohamed salah 9 أهداف لفريقه ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتلي هدافي فريقه، بينما أحرز فاردي لاعب ليستر سيتي 17 هدفاً يعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.





غضب محمد صلاح Mohamed salah





وظهر على وجه محمد صلاح Mohamed salah الغضب، عقب تبديله، وتمالك نفسه، حتى خرج من الملعب وجلس على مقاعد البدلاء، ولم ترصده الكاميرات بعدها، وحتى انتهاء اللقاء.



