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الزمالك ينفي التفاوض مع عبد الله السعيد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نفى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الزمالك، دخول مسئولو القلعة البيضاء في مفاوضات مع عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، من أجل ضمه إلى ميت عقبة خلال الفترة المقبلة.

وقال "أمير"، خلال تصريحات تلفزيونية: "لم نتفاوض مع عبدالله السعيد من قريب أو بعيد، وكل هذه الأقاويل ليست صحيحة، ولابد من التحري قبل نشر أي شيء في هذا القبل، بخاصة أنه لا بد من مشاورة المدير الفني قبل التفاوض مع أي لاعب".

وأكمل المشرف على فريق الكرة: "لم نتحدث مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق على الصفقات الجديدة حتى الآن، نظرا لضغط المباريات وعدم وجود وقت كاف للتشاور حول الصفقات الجديدة".

وشدد: "نركز حاليا في مواجهة زيسكو المقرر له صباح السبت، وقبل فتح الانتقالات المقبلة سوف يتم التشاور مع المدير الفني على الصفقات الجديدة".
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