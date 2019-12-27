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رئيس الوزراء: السيسي وجه بإخلاء كل مدن مصر من هذه المناطق
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
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هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا يرصد جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأعمال تطوير منطقة مجرى سور العيون، ومنطقة المدابغ.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على هامش الجولة التفقدية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإخلاء كل مدن مصر من المناطق غير الآمنة، ومنطقة مجرى سور العيون كانت أحد أهم تلك المناطق، موضحا أنهم يقومون حاليا بإزالة المدابغ العشوائية.
وأَضاف رئيس الوزراء، أنهم يعملون على تنفيذ مشروع تطوير منطقة القاهرة الفاطمية، منوها بأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو جزء من خطة إعادة الرونق للقاهرة.
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