رئيس الوزراء: السيسي وجه بإخلاء كل مدن مصر من هذه المناطق

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا يرصد جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأعمال تطوير منطقة مجرى سور العيون، ومنطقة المدابغ.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على هامش الجولة التفقدية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإخلاء كل مدن مصر من المناطق غير الآمنة، ومنطقة مجرى سور العيون كانت أحد أهم تلك المناطق، موضحا أنهم يقومون حاليا بإزالة المدابغ العشوائية.



