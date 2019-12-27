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يسرا تعود للمنافسة الرمضانية بمسلسل "دهب عيرة".. تعرف على التفاصيل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعود الفنانة يسرا إلى دراما رمضان ٢٠٢٠ بعد غيابها عن السباق الرمضاني الماضى من خلال مسلسل "دهب عيرة"، الذي كان من المقرر اسناد إخراجه للمخرج هاني خليفة، لكنه قام بالاعتذار، وتم اسناد إخراجه للمخرج سامح عبد العزيز، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.


يُشار أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "زي الشمس" الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي، والمسلسل بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود،أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور.

وفي سياق آخر انتهت يسرا مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "صاحب المقام"، والفيلم يشارك فى بطولته آسرياسين،نسرين أمين، صلاح عبد الله،إنجي المقدم ،محمود عبد الغنى، أمينة خليل،بيومى فؤاد،ميدوعادل، ومن تأليف ابراهيم عيسى، اخراج ماندو العدل .
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