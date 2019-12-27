الكشف عن موعد الظهور الأول لإبراهيموفيتش مع ميلان

كشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن إي سي ميلان حدد موعد تقديم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والذي سيكون أولى صفقات الفريق في يناير.





وأكدت الصحيفة، أن ميلان في حالة إنهاء الاتفاق رسمياً مع إبرا، سيتم تقديمه في مباراته القادمة في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا.

وتابعت الصحيفة الإيطالية، أن الروسونيري توصل إلى اتفاق مع صاحب الـ 38 عامًا يعود بموجبه إلى (سان سيرو) في يناير لمدة ستة أشهر مع تجديد محتمل للموسم القادم.

وأضافت لاجازيتا أن إبراهيموفيتش سيحصل على 3.5 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأت في الستة أشهر الأولى.

ويحتل ميلان حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة بعد مرور سبعة عشر جولة من المسابقة.