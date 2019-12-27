الطالع الفلكي الجُمعَة 27/12/2019..نُصْح الأنَا!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى السابعة و 20 دقيقة صباح غدٍ السّبت بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ويدخل الجدى فى الحادية عشرة و 14 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة القلب من 20 ديسمبر - 1 يناير.





اليوم 18 كهيك قبطى ، 27 كانُون أوّل رُومى، غُرَّة جُمَادَى أوَّل ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:- فِيمَا يتعلّق بِيّا أنَا ، يُقَال إنّى أنَا إتصرّفت شويّة تَصَرّفات فيها شويّة حُرّية يعنى.(سمير صبر من فيلم سؤال فى الحب-1975)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر جُمَادَى الأوّل

جميع الأشهر العربيّة مُذكّرة إلا شهرىْ جمادى الأوّل وجُمادى الآخِر فهى تسميّات مُؤنّثة، جُمَاد من جَمَاد المَاء بسبب برودة الطقس وهذا يؤكّد أنّ التقويم العربى الجاهلى كان فى الأصل شمسى، فشهررمضان المُبَارك يأتى من كلمة رَمْضَاء بمعنى الحَرّ الشديد لكنّه وبعد إستعمال التقويم القمرى يأتى مرّات فى الشّتاء ومرّات فى الصيف،جُمادى الأوّل كان يُسمّى فى الحضارة السّبئيّة ذُو حَضَرْ، الجاهلى حَنْتَمْ، الثّمُودى مَصْدَرْ.





*الأنشطة المُعَضَّدَة فلكيّاً خلال الشهر القمرى العربى

الرّبع الأوّل للقمرالوليد يعنى تواصل لطيف الأسلوب دون فلسفة أو مفاهيم مُعقّدة فالبساطة فى التفاهم أقصرالطرق للقلوب وعليها يقوم بناؤك لتحل أعقد المشاكل.





الربع الثانى والثالث يكون ضوء القمر قد أخذ فى الزيادة لتكشف التفاصيل الخفيّة وترى شروط التعاقد على نُور وبّيّنَة دون قذفك للآخرين بأنهم تعمّدو إستغفالك أو التعمية على عيوب ونواقص، وهى طبيعيّة وواردة فكلنا عيوب ونواقص لأننا بشر.





الرّبع الأخير لتقفيل الإتفاقات والإنغماس فى حالة التعبّد والتنسّك والتأمّل الرّوحيّة الشهرية ولا حاجة لمزيد من النبش فى أمور تَمّ الإتفاق عليها.





*(الشمس فى الجدى إقتران المُشترى فى الجدى -غربيّاً -تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

كوكبان بينهما 8 درجات لا أكثر فى نفس البرج يُسمّى إقتران ،يكون هذا الإقتران بين الشمس والمُشترى بمشيئة الله تَعَالى فى أدق درجاته فى الثامنة و 25 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/الأنا نشعر بتفاؤل وأن الحظّ إلى جانبنا/المُشترى ما يجعلنا فى حالة من الفرحة ولو دون سبب ، المُشترى يرمز للحظ والثروة والأخلاقيات الفاضلة و الأسفار البعيدة وعليه فربّما تولّد لدى البعض الشعور بأن موجة حظّ مرتفعة متوفرة فيندفع البعض للمُضاربة فى أسواق الأوراق المالية دون حذر ، أو أن يثق فى أنه يحتكر الحكمة والأخلاق بمفرده فيُنصّب من نفسه حكماً أخلاقياً على غيره وينسى نُصح نفسه ، أو يُقرر السفر لأراضٍ بعيدة دون ترتيب مُسبق ما (قد) يتسبب فى سقطة مالية أو إجتماعيّة من قمة جبل برج الجدى ، من وجهة نظر إيجابيّة فهذا الإقتران قد يُضفى لمسة حظ على المشاريع المالية الجديدة المُعدّ لها سلفاً أوعلى من جهّز أوراقه فى وقتٍ سابق للهجرة (الجدى برج الترتيب والنظام والحذر) لتكون هجرته مُوفّقة أو مشروعه ناجحاً ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تعالى

تحل ذكرى ميلاد النجم المحبُوب سمير صبرى حَفِظَهُ الله فكل عام وهو بألف خير،إحتفالاً به فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم محمّد سمير جلال صبرى والشهرة سميرصبرى ،مع التنبيه أنها لا تُمثّل صفاتاً تتواجد فى نجمنا المحبُوب بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(ولادة نجم)،(فوق العادة)،(أوسكار وايْلد)،(مُنقذالبلاج)،(فائزاللعبة)،(سيّدة ثريّة)،(ساكرامنتو)،(ألفيس بريسلى)،(فرانكلين رُوزفيلت)،(فنّ الحُبّ)،(رجل الطريق السريع)،(ضوء شمسى مُتوهّج).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أقرب المُقربين قد لايرغب فى مدّ يد المساعدة لك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج الثور: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.

برج الجوزاء: تنظر للحياة من عدسات زهريّة اللون،عروض الزواج واردة بشدّة للعزّاب لكن علىّ تذكيرك أن مراية الحب عميا وأنه ليس كل مايلمع ذهبا.





برج السّرطان: يوم أبرك من عشرة، مقولة تتذكرها بسبب قدر كبير من النشاط والتنقلات والحركة وعليك إنهاء أكبر عدد ممكن من مصالحك قدرالإمكان.





برج الأسد: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذرعنها ، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج العذراء : قد يتم التوصل لتوقيع إتفاق أو عقد قانونى مفيد لك ،لكن إحرص على تواجد أحد الخبراء والموثوقين لفحص كل تفصيلة مهما كانت تافهة.





برج الميزان: أسرتك الصغيرة وعائلتك الكبيرة، عليك تفريغ نفسك اليوم لتلبية حاجة كليهما المادّيّة والمعنويّة ،لتشعر بإتزانك النفسى بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: رُبّما تمكنت من تقديم خدمة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.





برج القوس: الحب مثل النبات يحتاج الماء والرعاية ليستمرّ فى النموّ ، وردة بلدى وإبتسامة رقيقة تفى بالغرض، مع هدية ثمينة لامفر منها.





برج الجدى: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّرومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الدّلو: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ.



