بشرة سارة من الأرصاد للمواطنين



وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هناك بعض المناطق مازالت الأمطار غزيرة عليها خاصة على السواحل الشمالية، منوهة بأن فرص سقوط الأمطار على القاهرة انتهت، وهدأت سرعة الرياح.



وأوضحت أنه اعتبارًا من الغد هناك هدوء تام في سرعة الرياح، وطول مدة سطوع الشمس، وتحسن في الأحوال الجوية، وستقتصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية ولا ننخدع في حالة تحسن الطقس.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو نهاية موجة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد يوم الثلاثاء الماضي.