الليلة.. تامر حسني ورامي جمال يُشعلان مسرح المنارة بالتجمع الخامس

يستعد الفنان تامر حسني والفنان رامي جمال لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا الليلة على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا غنائيًا كبيرًا، ويعد ذلك الحفل هو الأول لرامي جمال بعد الإعلان عن إصابته بمرض البُهاق.



ويشهد الحفل عدة مفاجأت منها غناء رامي لأغنية جديدة من ألبومه الغنائي الذي من المقرر طرحه بداية العام المقبل، ويُقدمها مع الفنان تامر حسني كدويو غنائي على خشبة المسرح وسيتم تصويرها كفيديو كليب مع الجمهور، وسيقدم رامي ميدلي من أشهر أغانيه.





ومن المقرر أم يقدم تامر حسني مجموعة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة منها :حلو المكان، ارجعلي، عمري ابتدا، ناسيني ليه، كل حاجة بينا، حلم سنين، عيش بشوقك، يا عيون، وغيرها من أغانيه الرائعة.





وفي سياق آخر، يستعد رامي جمال حاليًا لطرح ألبومه الجديد، ويقدم رامي لأول مرة ديو غنائي يجمع بينه وبين زوجته ناريمان ، ويتعاون في الألبوم مع العديد من الشعراء منهم:أحمد المالكي، محمد عاطف، تامر حسين،أحمد تبارك، محمد أبو نعمة، أيمن بهجت قمر،مصطفى حسن، رقية عبد العزيز، جمال الخولي،شادي نور، أحمد عرفان، طارق فيصل.



ومن الموزعين : توما، كريم عبد الوهاب،سام عبد المنعم، أحمد ابراهيم، تميم، نادر حمدي، شريف مكاوي، أحمد المغربي، سامر.



ومن الملحنين : بلال سرور،مدين، غريب، محمد أنيس، ياسر نور، شريف بدر.