حقيقة عودة حمدي النقاز للزمالك

كشف الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك السابق، حقيقة طلبه العودة مرة أخرى لصفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة.





وقال "النقاز" خلال تصريحات صحفية أمس الخميس: "لاصحة لهذه الأنباء لم أطلب العودة من جديد لصفوف نادي الزمالك مثلما يتردد، وأنا الآن أتواجد في تونس ولدي العديد من العروض أفاضل بينهما".





وتابع النقاز: "علاقتي بالزمالك انتهت، وتم فسخ العقد من جانبي، وهناك العديد من الفرق التونسية تتفاوض معه، وحين أنهي الاتفاق سوف أعلن بشكل رسمي عن وجهتي المقبلة".









وكان حمدي النقاز، قد أعلن فسخ تعاقده مع الزمالك عقب مباراة مازيمبي بسبب عدم حصوله على مستحقاته مع النادي الأبيض لمدة 4 أشهر رغم تقدمه أكثر من مرة بطلب الحصول على مستحقاته المالية.