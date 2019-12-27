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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:40 ص
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أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار اللحوم اليوم 

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2019 وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية بنسبة وصلت إلى 20 % وننشر أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وجاءت على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم في السوق المحلى
تراوح سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110-125 جنيها كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 125 وحتى 150 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، بينما سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها، كما سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، و سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.

تراجع أسعار اللحوم
أعلنت وزارة الزراعة إن أسعار اللحوم تراجعت بنسبة 20 %، وذلك بعد اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي، والذي ساهم في توقف استيراد عجول الذبح الفوري وعجول التسمين،ومن خلال زيادة العديدة والكمية لرؤوس الحيوانات الموجودة من خلال المشروع القومي للبتلو والذي كان من قبل يسمح بذبح ما يقرب من 550 ألف حيوان سنويًا من البتلو، بما يساهم في زيادة الانتاج من اللحوم.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة سعر الكندوز سعر الضأن سعر البتلو اللحوم المجمدة أسعار اللحوم

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