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اليوم.. 3 مواجهات ساخنة في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:35 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يعود قطار دوري أبطال إفريقيا لمواصلة محطاته اليوم، بانطلاق مباريات الجولة الثالثة، حيث تقام الليلة ثلاث مباريات ساخنة، تبدأ بمواجهة مازيمبي الكونغولي ضد أول أغسطس الأنجولي في السادسة مساء.

 

ويتربع مازيمبي على قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط عقب تحقيق الفوز في المبارتين السابقتين على الزمالك وزيسكو، ويأتي في المركز الثاني الزمالك، برصيد ثلاثة نقاط، في المقابل يتقاسم فريقي زيسكو وأول أغسطس المركز الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة.

 

المواجهة الثانية تجمع بين فريقا الترجي التونسي وفيتا كلوب الكونغولي، في التاسعة مساء على الملعب الأولمبي برادس، وتنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 3"، ويحتل الفريق التونسي صدارة هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، في المقابل يتذيل فيتا كلوب المجموعة بدون نقاط.

 

اللقاء الثالث سيكون بين فريقا الرجاء وشبيبة القبائل في لقاء الشمال الإفريقي، وذلك في التاسعة مساء ضمن مباريات المجموعة الرابعة، ويحتل الرجاء المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، وهو نفس نقاط الفريق الجزائري الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل يتصدر الترجي التونسي المجموعة.

 

وتقام مباراتي الرجاء والشبيبة ومازيمبي وأول أغسطس عبر قناة "beIN Sports HD 1".

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