هطول أمطار غزيرة على دمياط



ونظمت مديرية الصحة بدمياط، عددا من القوافل الطبية بقرى ومدن المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.



وتم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2200 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية التي أقيمت بعزبة البنك التابعة لمركز كفر سعد.



وكما تم خلال تلك القافلة التي تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان تحويل عدد (67) حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ثلاث حالات.

شهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الخميس، موجة من الأمطار الغزيرة التي هطلت على شوارع المحافظة وتسببت في غرقها، حيث بدأت النوة من الرياح الشديدة، تسببت في تعطل حركة الصيد نسبيا في مدينة عزبة البرج، بسبب سرعة الرياح، وارتفاع مستوى الأمواج الذي يتعثر معه تحرك رحلات الصيد ذهابا وإيابا.وتسببت الأمطار الغزيرة وحركة الأمواج في غرق عدة كافيهات ومطاعم مطلة على البحر في مدينة رأس البر بدمياط، حيث وصلت الأمواج الي داخل تلك الكافيهات والشوارع الداخلية وتسبب في غرق تلك الشوارع خاصة المطلة أمام تلك الكافيهات.وفي سياق متصل، لا تزال حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط، سارية في ظل النوة الجوية.